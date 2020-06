Es wird wieder gejazzt

Die Jazinitiative startet am Freitag, 5. Juni, die beliebte Reihe „Schlossplatzmusik“ mit einem besonderen Highlight – dem „Blue Groove Quartett“ aus dem Hockenheimer Raum. Sie spielen von 19 bis 21 Uhr vor dem Palais Hirsch in Schwetzingen.

Die vier ambitionierten jungen Musiker, die schon seit der Schulzeit in vielen musikalischen Projekten aktiv waren und damals auch diese Band gründeten, studieren inzwischen. Aber der Musik sind sie treu geblieben und bieten Jazz auf hohem Niveau. Die Musiker um Adrian Gallet (Tenorsaxofon), der in Köln Jazz studiert und demnächst ins Bundesjugendjazzorchester aufgenommen wird, sind Thomas Fritzler (E-Piano), Paul Dupont (E-Bass) und Nick Kannewurf (Schlagzeug). Sie werden diesen Abend mit einer Mischung aus Groove-Jazz, Hip-Hop und Fusion gestalten, mit bekannten Songs sowie Eigenkompositionen. Das Publikum wird gebeten, die geltenden Abstandsregeln zu beachten, heißt es in der Pressemitteilung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 04.06.2020