Nachdem im vergangenen Jahr die „Ballroom Night“ der Jazzinitiative im Josefshaus komplett ausverkauft war und die Leute in den Gängen und sogar im Hof tanzten, gibt’s am Montag, 30. April, ab 20 Uhr eine Neuauflage. Mit dabei an diesem „International Jazz Day“: das „Cool Cats Orchestra“ (o.) unter der Leitung des Ausnahmesaxofonisten Rick von Bracken. Tickets gibt es beim Kundenforum dieser Zeitung und unter der Telefonnummer 06202/12 76 556 (AB). Tischreservierungen sind ebenfalls unter dieser Telefonnummer möglich. / zg