Es wird wohl ein Kindergarten

Die Zukunft des Gustav-Adolf-Hauses im Hirschacker ist schon länger in der Diskussion – auch deswegen, weil die evangelische Kirchengemeinde gezwungen ist, bei ihren Gebäuden zu sparen. Eine Lösung dafür ist, Kooperationen einzugehen und Synergien zu erzielen.

Eine Möglichkeit deutet sich nun beim Gemeindehaus im Hirschacker an. Denn die Stadt steht bei der Schaffung von Betreuungsplätzen unter Druck und würde gerne das Gebäude umgestalten und im Gustav-Adolf-Haus eine Ganztags-Kindergartengruppe für über Dreijährige einrichten, die an den benachbarten Bonhoeffer-Kindergarten angegliedert wird. Entsprechende Gespräche im Gemeinderat sind bereits gelaufen, die Stadtverwaltung wurde beauftragt, mit der evangelischen Kirchengemeinde dementsprechende Gespräche zu führen. „Noch ist keine Entscheidung gefallen, aber der Zug fährt in diese Richtung“, erklärt Pfarrer Steffen Groß auf Anfrage unserer Zeitung.

Lösungen finden

Ob dies möglich ist, hänge zum einen von deren baulichen Voraussetzungen ab. Zum anderen müsse die Kirchengemeinde schauen, wie eine solche Gruppe so konzipiert werden kann, dass sie ins Gefüge des bisherigen Kindergartens passt. Und schließlich müsse die Finanzierung geklärt werden, da die Kirche keine weiteren Mittel mehr zuschießen könne. „Aber wir gehen optimistisch in den Prozess und beziehen auch unser Team ein“, verdeutlicht Groß.

Für die bisher im Gustav-Adolf-Haus arbeitenden Kreise und Gruppen werde es Lösungen geben. So werde der Jugendtreff weiter im Gemeindehaus bleiben. Und die Gerüchte, das das beliebte Seniorencafé wegfallen könnte, wischt der Pfarrer entschieden vom Tisch: „Wir haben größtes Interesse, dass es das weitergeben wird.“ Im Seniorencafé werde tolle Arbeit gemacht, es sei quasi unverzichtbar.

Da sei man auch im ständigen Austausch mit der katholischen Schwestergemeinde, die den Raum unter der St.-Josef-Kapelle gern zur Verfügung stelle. In der Kapelle werden auch weiterhin einmal im Monat und an Festtagen evangelische Gottesdienste stattfinden.

Ökumenische Lösungen seien übrigens auch langfristig in der Oststadt denkbar, denn auch dieser Standort steht bei der evangelischen Kirchengemeinde auf dem Prüfstand. Ein Verzicht auf das Melanchthon-Haus sei aber – allein schon wegen der großen kirchenmusikalischen Bedeutung – undenkbar. Ob das Melanchthon-Haus renoviert werden kann oder ein Neubau notwendig wird, prüft die Gemeinde mit einem Architekturbüro.

Und wenn es dann konkrete Diskussionspunkte gibt, werde auch die ursprünglich für Herbst 2018 geplante Gemeindeversammlung stattfinden.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.01.2019