Etwas Glück gefällig?

Unser Alltag wird leider viel zu sehr von negativen Nachrichten begleitet. Oftmals übertünchen diese die schönen Augenblicke, so dass wir kleine Glücksmomente gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Unsere Redaktion möchte Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, für eine gewisse Zeit jeden Tag ein Stück Glück mitgeben – einfach, damit wir Momente reflektieren, die das Leben lebenswert machen, und uns ins Bewusstsein rufen, dass es nicht immer der Lottogewinn sein muss, mit dem wir das Glück verbinden.

Der darf’s natürlich aber auch sein, genauso wie Geschichten, bei denen Sie einfach sagen: Da hab’ ich Glück gehabt! Zum Beispiel der verlorene Autoschlüssel, der dank eines ehrlichen Finders zu seinem Besitzer zurückkommt. Oder der Freund, der einen abholt, als der Fahrradschlauch mitten in der Pfalz bei der Radtour Luft verliert und weder Luftpumpe noch Ersatzschlauch im Gepäck sind. Das Glück begegnet uns auf vielen Wegen – wir müssen es nur erkennen – und dann der Zeitung erzählen: Denn die Redaktion freut sich über Ihre Glücksgeschichten. Schreiben Sie uns gerne einen Brief, eine E-Mail oder rufen Sie uns an, damit wir Ihr Glück teilen können: Schwetzinger Zeitung, Betreff: Glück, Carl-Theodor-Straße 1, 68723 Schwetzingen, E-Mail an sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de, Telefon 06202/205-306. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 01.04.2019