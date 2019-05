Etwas mehr Erwerbslose

Die Arbeitslosigkeit ist niedrig und der Bedarf an Arbeitskräften hoch, heißt es im Bericht des Arbeitsmarktes. „Wir wollen die Chancen, die uns der Arbeitsmarkt im Moment bietet dazu nutzen, unsere Kunden über einer Qualifizierungsstrategie nachhaltig in Beschäftigung zu bringen“, sagt Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Heidelberg Klaus Pawlowski.

„Wir sind in unserem Netzwerk in einem Austausch mit den Berufsverbänden und Kammern um die Bedarfe der Wirtschaft zu identifizieren und Maßnahmen zu entwickeln“, erläutert er. In diesem Jahr wurden bisher 750 Personen mit einer beruflichen Qualifizierung gefördert und dafür etwa 2,8 Millionen Euro ausgegeben. „Besonders erfolgreich ist die Qualifizierung in Betrieben“, weiß Pawlowski. „Sie ist praxisnah und oft verbleiben die Arbeitnehmer in den Betrieben, so dass alle Seiten profitieren“, erklärt Pawlowski weiter.

Auch im Agenturbezirk Schwetzingen ist die Arbeitslosigkeit niedrig und von April auf Mai um 26 auf 2254 Personen nur leicht gestiegen. Das waren 137 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im Mai 3,5 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 3,8 Prozent. Dabei meldeten sich 725 Personen arbeitslos, 14 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 692 Personen ihre Arbeitslosigkeit (minus 68). Seit Jahresbeginn gab es 3590 Arbeitslosmeldungen (plus 42); dem gegenüber stehen 3545 Abmeldungen von Arbeitslosen (minus 66). Im Mai sind die Arbeitsstellen um 46 auf 720 gestiegen, im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 116 Stellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Mai 147 neue Arbeitsstellen, 65 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 719 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von neun. nina/zg

