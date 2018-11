Europa kontra Abgrund

Der Blick zurück, in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts erscheint vielen Menschen heute als alptraumartiger Abgrund. Kaum noch vorstellbar und im 21. Jahrhundert doch gar nicht mehr möglich, so nicht wenige Zeitgenossen. Aber, so Bürgermeister Matthias Steffan in einer sehr eindrücklichen Rede zum Volkstrauertag in der Friedhofskapelle, Frieden in Europa sei wieder ein fragiles Gut.

Überall würden Nationalismus und Egoismus wieder salonfähig. Dabei zeige die Geschichte, dass dieser Weg nur ein einziges Ziel kenne: den Abgrund. Und genau deswegen ist der Volkstrauertag für den Bürgermeister so wichtig. Auch wenn staatlich verordnetes Erinnern in freiheitlichen und so stark individualisierten Gesellschaften fast ein Widerspruch in sich sei und dementsprechend auch nicht mehr so angesagt, erkannte Steffan in diesem Tag eine enorm wichtige Einladung zum Nachdenken. Nachdenken über das, was war, um zu verhindern, dass das was war, wiederkehrt. Der Philosoph Karl Jaspers hatte in den Augen Steffans Recht: „Die Vergangenheit beleuchtet das Gegenwärtige“. Und sollte daher „als Kompass für den Weg in die Zukunft verstanden werden“.

Bevor der Bürgermeister an das Pult trat, schuf der Musikverein Stadtkappelle mit seinen Melodien einen stimmigen Rahmen für diesen Tag des Erinnerns und Nachdenkens. Als Erstes sprach die Gemeindereferentin Evelyn Spitaler, die in ihrer Rede das Gedächtnis zum Kern des Menschseins machte. Denn wer sich nicht erinnere, könne auch nicht wissen, wohin es gehen mag. Alles verdrängen, führe demnach ohne jeden Zweifel in die Irre. Und diese Irre heißt in den Augen Spitalers Krieg. Dabei beginnt der Krieg für sie nicht erst mit den Waffen. Demütigungen, unanständige Teilhabe und blindes wirtschaftliches Konkurrenzdenken gegen soziale Instinkte würden der Aggression und Gewalt Türen öffnen. Der Friede, so Theologe Dietrich Bonhoeffer einst, sei ein Wagnis. „Und an dieses Wagnis erinnert uns dieser Tag.“

Auch die 15-jährige Schülern Lily Pohl erkennt in dem Tag einen Aufruf, das Leben zu leben. Das Wissen über die Endlichkeit könne dabei eine Brücke sein, weg von Gewalt und Aggression, hin zu einem gemeinsamen Lächeln.

Gemeinsame Kranzniederlegung

Und dieses gemeinsame Lächeln, so Bürgermeister Steffan, sei heute zwischen Frankreich und Deutschland Wirklichkeit. Für ihn sei dies mit Blick auf die Geschichte der beiden Länder ein Wunder. Heute würde in Europa gemeinsam gerungen und nicht mehr um Sieg und Niederlage gekämpft. Angesichts der Zustände bis 1945 und dem unermesslichen Leid ein zivilisatorischer Sprung, wie er in der Welt wohl einmalig sei. Ein Sprung, den Egoisten und Nationalisten derzeit jedoch nur zu gerne rückgängig machen würden. Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte gerade 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges, dass diejenigen, die die alten Dämonen bedienten, nicht den Patriotismus in Deutschland und Frankreich untermauern, sondern den Nationalismus. Weiter zitierte Steffan den französischen Präsidenten: „Patriotismus ist das exakte Gegenteil von Patriotismus.“ Nationalismus sei gar ein Verrat am Patriotismus. Denn wer sagt, „unsere Interessen zuerst“, zerstöre das wertvollste jeder Nation, das moralische Fundament. Und genau das müsse in den Augen Steffans verhindert werden. Der Volkstrauertag sei ein Tag, der die Menschen daran erinnere, dass dieser „Ich-zuerst-Weg“ in den Abgrund führe. Europa, so tief in der Krise wie noch nie, sei trotz allem die Antwort. Die einzige, die wir haben, um zu verhindern, dass in Zukunft die Waffen wieder sprechen.

Die Folgen dieser Sprache offenbarten sich bei der von Stadt, Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Reservistenkameradschaft der Bundeswehr Schwetzingen-Hockenheim und dem Sozialverband Deutschland gemeinsam initiierten Kranzniederlegung. Denn solche Kreuze und Gedenkstätten sollten nie wieder notwendig werden. Am Ehrengrab sagte Schüler Daniel Englert einige Worte. Auch für ihn ist die Gedächtniskultur wichtig, weshalb er sich gerne um diese Gedenkstätte kümmert. In diesem heißen Sommer habe es dabei viel zu tun gegeben. Aber es sei wichtig, damit es ein schöner Ort der Erinnerung bleibe. ske

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.11.2018