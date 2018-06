Anzeige

Die Reinhold-Maier-Stiftung wurde 1977 in Erinnerung an den ersten Ministerpräsidenten Baden-Württembergs gegründet und bietet jährlich etwa 80 Veranstaltungen zur politischen Bildung an. Zudem gibt sie die „Schriftenreihe zur Geschichte, Praxis und Programmatik des Liberalismus“ heraus und verleiht die Reinhold-Maier-Medaille an Persönlichkeiten, die sich um den Liberalismus verdient gemacht haben.

