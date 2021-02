Schwetzingen.Die evangelische Kirchengemeinde Schwetzingen feiert weiterhin keine Präsenzgottesdienste. Das teilt Pfarrer Steffen Groß mit. Jeden Sonntag biete die Gemeinde einen Online-Gottesdienst an. "Wir wollen damit Zeit gewinnen und abwarten, wie sich die Lage hinsichtlich der Virusmutationen entwickelt. Am 23. Februar entscheiden wir über das weitere Vorgehen im März", schreibt Groß in seiner Mitteilung.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.02.2021