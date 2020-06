Exhibitionisten beschäftigen Ermittler

Rückgänge bei Diebstahls-, Rauschgift-, Raub- und Gewaltfällen, Zunahmen bei Delikten im Sexualbereich, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Straßenkriminalität sowie Vermögens- und Fälschungsdelikten – das ist die Bilanz der am Mittwoch endlich präsentierten polizeilichen Kriminalstatistik 2019 für den Revierbereich Schwetzingen mit den Gemeinden Ketsch, Oftersheim und Plankstadt. Insgesamt blieb die Zahl der Straftaten in etwa gleich (drei mehr).

Es war ein Jahr ohne spektakuläre Fälle, wurde bei der Bilanz von Revierleiter Martin Scheel und seinem Stellvertreter Michael Fahrer deutlich. Die Kriminalitätsentwicklung im Zuständigkeitsbereich bewerteten sie als zufriedenstellend – mit gewissen Aufs und Abs in einigen Deliktbereichen sowie in den vier Gemeinden.

Denn während die Zahlen in Schwetzingen, Ketsch und Plankstadt jeweils in unterschiedlicher Ausprägung zurückgegangen sei, habe es in Oftersheim nach deutlichen Rückgängen im Vorjahr einen Anstieg der polizeilich registrierten Kriminalität um 98 Fälle gegeben. „Das ist aber relativ einfach zu erklären“, sagte Polizeirat Scheel.

Die Zunahme ergebe sich unter anderem aus einer von der Gemeindeverwaltung initiierten „Bestandsaufnahme“ der im Gemeindegebiet feststellbaren Farbschmierereien und Graffiti, die aus einer Gesamtzahl von 51 Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung gegen unbekannte Täterschaft resultiert habe. Wahrscheinlich seien die meisten davon schon vor 2019 begangen worden.

Schwerpunkt Rastanlage

Ebenfalls feststellbar sei ein Anstieg der im Bereich der zu Oftersheimer Gemarkung zählenden Tank- und Rastanlage Hardtwald registrierten Straftaten – um 23 auf insgesamt 66 Delikte (+ 53,5 %), mehrheitlich Tankbetrug und einfache Rauschgiftdelikte.

Auffallend ist die deutliche Steigerung bei den Sexualdelikten: „Die insgesamt 45 Fälle beschreiben einen neuen Höchstwert in der Fünfjahresbetrachtung“, erklärte der Revierleiter. Signifikant sei in 2019 insbesondere ein stark erhöhtes Aufkommen von exhibitionistischen Handlungen durch unterschiedliche Tatverdächtige im Bereich der Stadt Schwetzingen sowie der Gemeinde Oftersheim gewesen. Sowohl in Schwetzingen (8) als auch in Oftersheim (6) sei die Anzahl entsprechender Delikte um jeweils sechs Fälle angestiegen.

Durch Sofortfahndungen oder Maßnahmen im Nachgang sei es gelungen, die teilweise wiederholt auftretenden Verdächtigen (Fahrer: „Das sind in der Regel Mehrfachtäter)“ mehrheitlich zu ermitteln – zuletzt Ende Mai in Schwetzingen (wir berichteten). Wegen einer vermutlichen Tatserie im Oftersheimer Wald ermittle die Kriminalpolizei noch.

Positiv sei, dass 2019 im Revierbereich keine Tötungsdelikte bekanntgeworden seien. „Keine vollendeten und keine versuchten Taten“, betonte Martin Scheel. Ähnlich erfreulich sei der Rückgang der Diebstahlsdelikte auf einen Tiefstwert in der Fünfjahresbetrachtung – 761 gegenüber 1320 im Jahr 2015. Und dies gelte auch für die Teilbereiche des Wohnungs- und KFZ-Aufbruchs sowie bei den Fahrraddiebstählen. Besonders bei den Wohnungseinbrüchen sei dies auch ein Ergebnis der intensiven Polizeiarbeit. Scheel: „Wir investieren da sehr viel, zeigen mit hohem Personaleinsatz Präsenz, gerade bei Dunkelheit.“

Auf Hinweise angewiesen

Zur Unterstützung der intensiven Bemühungen sei die Bevölkerung weiterhin aufgerufen, verdächtige Wahrnehmungen niederschwellig und umgehend der Polizei zu melden. „Wir sind sehr auf Hinweise angewiesen“, sagt Michael Fahrer. Täterfestnahmen seien in der Vergangenheit häufig nach Anrufen von Nachbarn und sonstigen Zeugen erfolgt.

Bei den KFZ-Aufbrüchen ist lediglich im Bereich von Oftersheim ein Anstieg um zwölf Delikte zu verzeichnen – im Wesentlichen beeinflusst durch eine Tatserie im Mai 2019, bei der im Wohngebiet Nordwest bei insgesamt sieben Fahrzeugen der Marke BMW die Airbag-Lenkräder durch unbekannte Täter entwendet wurden.

