Exklusive Fotos von Südamerika-Tour

Der Verein „Badische Heimat“ bietet am morgigen Freitag, 15.45 Uhr, eine Führung durch die Ausstellung „Abenteuer, Anden und Amazonas – Wilhelm Reiß’ Südamerika-Expedition in historischen Fotografien“ in den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim an. Vor 150 Jahren brach der Mannheimer Vulkanologe Wilhelm Reiß (1838 – 1908) zu einer Expedition durch Südamerika auf. Er folgte dem Amazonas und bestieg als Erster das rund 5900 Meter hohe Vulkanmassiv des Cotopaxi in Ecuador. Zum Jubiläum präsentiert das Forum Internationale Photographie der Reiss-Engelhorn-Museen einen besonderen Schatz. Erstmals wird eine umfassende Auswahl an historischen Fotografien gezeigt, die Wilhelm Reiß von seinen Reisen mitgebracht hat.

Treffpunkt zur Führung ist der Eingang des Museums, Zeughaus in C 5. Los geht’s 16 Uhr. Eintritt: Bei unter zehn Personen: 3 Euro, bei über zehn Personen 2,50 Euro. zg

