Exklusiver Rundgang durch die Flüwo-Baustelle

Seit gut einem Jahr laufen die Arbeiten für die neuen Wohnhäuser der Baugenossenschaft Flüwo Bauen Wohnen eG in der Friedrich-Ebert-Straße 51 und der Walther-Rathenau-Straße 2 bis 12. Die Vermietung der 55 Wohnungen soll im Mai und Juni beginnen. Der Bezug der Häuser ist für Ende dieses Jahres vorgesehen.

Unsere Zeitung hat sich bei einem exklusiven Rundgang mit Vertretern der 1948 gegründeten Baugenossenschaft, die rund 9400 Mietwohnungen und über 10 000 Mitglieder in 30 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg hat, auf der Baustelle umgesehen.

Die alten 1954 errichteten Häuser mit ihren 59 kleinen Mietwohnungen waren im November 2018 abgerissen worden. Die Gebäude waren von schlechter Bausubstanz gewesen, zudem war eines der Häuser durch einen Brand im August 2014 stark beschädigt worden. Die meisten der damaligen Mieter waren in Genossenschaftswohnungen der Flüwo in Heidelberg und Mannheim untergekommen.

Alle Wohnungen mit Balkon

Jetzt entstehen vier Gebäude mit insgesamt 55 Mietwohnungen, einer Gewerbeeinheit sowie einem Gemeinschaftsraum für nachbarschaftliche Begegnungen. Dazu kommt eine gestaltete Außenanlage mit einem kleinen Spielplatz. Der Innenbereich zwischen den Häusern in der Carl-Gördeler-Straße und den Neubauten wird mit Büschen und Bäumen bepflanzt. Alle Wohnungen des Gebäudeensembles verfügen über einen Balkon oder im Erdgeschoss über eine Terrasse mit Mietergarten. Alle Wohnungen haben Fußbodenheizung unter den Elastomer-Belägen.

Das Gebäude in der Walther-Rathenau-Straße 2 ist am weitesten bei den Bauarbeiten. Die meisten Wohnungen sind fertig gestrichen. Im Dachgeschoss sind unter anderem Vier-Zimmer-Wohnungen mit hohen Decken untergebracht. Dort sind Gäste-WC und eine weitere Dusche obligatorisch. Die klein gehaltenen Schlafzimmer verfügen über einen angrenzenden Ankleideraum. Im Bad mit hellen Wandfliesen und dunklen Bodenfliesen ist die Dusche barrierefrei begehbar.

Zum Konzept des Neubaus gehört, dass alle Wohnungen für eine intelligente Wohnungssteuerung vorgerüstet sind. Das bedeutet, dass die technischen Voraussetzungen für den einfachen Einbau eines Smart-Home-Systems zur Steuerung vorliegen, sagt Lukas Krawczyk von der Heidelberger Flüwo-Geschäftsstelle, der für die Vermietungen zuständig ist. Auf Wunsch und gegen den entsprechenden Aufpreis könne jeder Bewohner sein neues Zuhause mit individuellen Komponenten ausstatten lassen.

Erdgeschoss ist barrierefrei

Im Mai oder Juni geht die Flüwo in das Marketing für die neuen Wohnungen. Dann sind auch Vermietungen möglich. Interessenten können sich vormerken lassen. Die künftigen Bewohner gelangen über Aufzüge stufenlos in jedes Geschoss. Darüber hinaus sind auch die Erdgeschosswohnungen aller Gebäude barrierefrei. „Die Baustelle läuft problemlos, der Zeitplan stimmt genau“, sagt Projektleiter Peter Streit und lobt die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Stadtbauamt. Für die Planungen zeichnet das Heidelberger Architekturbüro AAg Loebner Schäfer Weber verantwortlich.

In den nächsten zwei Wochen kommt auf die Gebäude der erste Außenputz drauf, dann sind die Häuser von der Fassade her fertig, so Streit. Das ganze Ensemble besteht eigentlich aus einem großen zusammenhängenden Gebäude und einem Haus. Ein Eingang ist an der Walther-Rathenau-Straße, die vier anderen Zugänge auf der Rückseite der Häuser. Vier Gebäude haben ein Steildach, das Haus an der Friedrich-Ebert-Straße ein Flachdach, das begrünt wird. In letzterem entsteht auf einer Fläche von 60 Quadratmetern eine Gewerbeeinheit mit großer Glasfront.

Mieter für Laden gesucht

Für das Ladengeschäft wird noch ein Mieter gesucht. In dem Haus Walther-Rathenau-Straße 2 in Richtung Rondell ist ein Mietercafé oder ein Quartierstreff geplant. „Hier sind wir für das Konzept eines Betreibers und für neue Ideen offen“, sagt Pressesprecher Dominik Ottmar. In der großzügig konzipierten Tiefgarage, die unter allen Gebäuden liegt, ist noch einiges zu tun.

„Jeder Mieter soll trockenen Fußes in seine Wohnung kommen“, versichert Streit im Gespräch mit unserer Zeitung. Die 69 Stellplätze, vier davon Behindertenparkplätze, sollen zu einer deutlichen Entlastung der Parksituation in der Umgebung beitragen. Anwohner, die Flüwo-Mitglieder werden, können ebenfalls Stellplätze mieten.

Die Zufahrt zur Tiefgarage liegt in der Carl-Gördeler-Straße, die Ausfahrt über die Friedrich-Ebert-Straße. Für die Fertigstellung der Außenanlage und die Installation der Hausanschlüsse muss die Walther-Rathenau-Straße dieses Jahr noch einmal für zwei Wochen voll gesperrt werden.

Weitere Bilder gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 03.02.2020