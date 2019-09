Exklusives mit viel Pfiff

Petra Kaltschmitt hat ein Händchen für Exklusives und Ausgefallenes, was es nicht einmal im Internet zu kaufen gibt: Das beweist die Geschäftsführerin und Modeexpertin mit den neuen Herbst-/Winterkollektionen in ihrer Boutique „Acht F“ in der Carl-Theodor-Straße. Model Patrica präsentierte für Kunden tolle Kombinationen – und die dürfen in der tristen Jahreszeit ruhig gewagt, ja geradezu „wild“ sein und dabei auch gerne die Stimmung heben.

Mal edel gedeckte, mal erfrischend leuchtende Farben, dazu wunderbarer Mustermix mit Animalprints und Drucken auf kuschligen und funktionellen Materialien: Petra Kaltschmitt lädt mit ihren Kleidungstrends vor allem zum Wohlfühlen ein. Hingucker sind garantiert, was nicht nur an ausgewählter Fashion, sondern auch an neuen Marken im Sortiment liegt. Eine kecke Note versprechen zum Beispiel die hochwertigen Strickpullis und -jacken in Schwarz-Weiß von „Carell Thomas“ – Lederapplikationen sorgen hier für den raffinierten Pfiff.

Darauf stehen Promis

Auch neu: das Label „Funky Staff“. Pro Saison gibt es nur vier Kollektionen hiervon und diese können ausschließlich bei Partnergeschäften und nicht online erstanden werden. Petra Kaltschmitt hat die Outfits, die unter anderem von den Fernsehmoderatorinnen Frauke Ludowig und Inka Bause getragen werden. Die Prominenz steht dabei scheinbar nicht nur auf bequeme Schnitte, hippe Leo- und Snakeprints sowie angesagte Ton-in-Ton-Camouflage-Anzüge im Athleisure-Style, sondern auch auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Teddy-Jacken mit Fake Fur, aber auch echtem Kaninchen mit modischen Rückenaufdrucken (von „Very True“) sowie lässige Leder-Fell-Kombinationen („Marc Aurel“) laden genauso zum Reinkuscheln ein wie Kaschmiroberteile. Die von „Miss Goodlife“ gehen dabei in eine Wellness- und Lifestylerichtung: Bequeme, großzügig geschnittene Pullover und Hoodies in Schwarz, Grau und Beige mit edel wirkenden neonfarbenen Buddhas oder Aufschriften wie „Namaste“ wirken schon beim Anziehen entschleunigend. Die Neontöne setzen das farbliche i-Tüpfelchen auf ein Gute-Laune-Outfit, das gleichzeitig Appetit auf das Frühjahr macht, wenn diese Farben ein Revival erleben. Ein „Hauch von Nichts“ sind die Kaschmirpullover und -langjacken sowie -schals von „Cute Stuff“. Im Gegensatz zum Animalprint etwa bei den wunderbaren leicht fallenden Röcken, Blusen und Kleidern im Boho-Look von „Miss June“ aus Paris oder Jacken von „Soul Kathrine“ dominiert hier der Panther als Motiv mal in knalligen Rot-Pink-Variationen, mal im gediegenen Blau auf Blusen und Kleidern. Passend dazu gibt’s Weekender, in die wirklich was reinpasst.

Apropos: In Sachen Taschen hat Petra Kaltschmitt ebenfalls Erlesenes aufgetan. Das Label „Stuff Maker“ kommt nicht nur mit Mixed-Materialien und lässigen Umhängeriemen daher, die, jeweils von der anderen Seite getragen, eine neue Optik ergeben. Die Marke hat zudem durch ihren Firmengründer Schwetzinger Wurzeln. Auch hier setzt Camouflage Akzente.

Griechenland lässt Grüßen

Ein Trend für diese Saison sind gehäkelte Taschen aus hochwertigen Garnen von der griechischen Marke „V & R“. Klassisch Schwarz oder in Metallicoptiken mit luxuriösen Trageketten veredeln sie Outfits wie Kleider mit Hermès-Musterstil von „Ana Alcazar“, die praktischen waschbaren Leggings im Schlangenlederprint von „Arma“ mit dazu passenden Pullovern von „Au Soleil“ aus St. Tropez, die durch Glitzeroptiken mit griechischem Hintergrund verblüffen. Handgemachte Echtsteinketten etwa mit Buddha-Pearls und Labradorit – allesamt Unikate – erweitern das Angebot von „Acht F“.

Übrigens: Dass auch „große Mädchen“ eine Micky Maus brauchen, wird spätestens dann klar, wenn man einmal in ein Hoodie-Kleid von „Frogbox“ mit Micky-Motiv geschlüpft ist. Einfach zum Einkuscheln!

Zum „Schwetzinger Herbst“, dem langen Einkaufssamstag am 5. Oktober hat das Geschäft von 10 bis 18 Uhr geöffnet. kaba

Info: Mehr Fotos gibt es hier.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.09.2019