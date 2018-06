Anzeige

Ein Park für Studienzwecke

Während der badischen Herrschaft entstand ab 1804 unter dem Nachfolger von Sckells, dem Gartenbaudirektor Johann Michael Zeyher, ein weiteres Arboretum. Im Areal nördlich der Orangerie, des Badhauses und des Naturtheaters legte Zeyher einen forstbotanischen Garten zu Studienzwecken für junge Gärtner an, in dem er die stolze Zahl von 9500 Gehölzen sammelte – eine in Deutschland damals einzigartige Auswahl.

Viele dieser Schätze sind auch heute noch zu besichtigen und werden am 23. Juni bei der Führung durch das Arboretum vorgestellt – wie beispielsweise der Jahrtausendbaum Ginkgo, die imposanten mächtigen Mammutbäume oder der Maulbeerbaum. Zum genussreichen Abschluss des Rundgangs am „Ende der Welt“ gibt es Hochprozentiges aus den Früchten der Bäume zu probieren: Maulbeerlikör oder Vogelbeerenschnaps. zg

