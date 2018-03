Experte für energetische Fragen

Anzeige

Damals – wie sich das anhört – denn es ist ja erst zehn Jahre her – und gefühlt so, als wäre es gestern gewesen!“ Das sagt Diplom-Bauingenieur Holger Müller über sein Betriebsjubiläum, das er jetzt als Organisator auf der Energie-Messe Rhein-Neckar feiern kann. „Aber in den zehn Jahren sind unwahrscheinlich viele tolle Geschäftskontakte gewachsen, unzählbare Projekte wurden mit wichtigen energetischen Maßnahmen sehr erfolgreich abgeschlossen und wir haben in dieser Zeit fraglos, einen entscheidenden Beitrag an der Umsetzung der Energiewende in der Region geleistet. Darauf sind wir sehr stolz und das feiern wir gerne bei unserer EnergieMesse in Schwetzingen – in Halle 4 mit all unseren Kunden, Geschäftskontakten und allen Messebesuchern.“

Zunächst sollte die berufliche Laufbahn von Holger Müller eine etwas andere Richtung nehmen. Seine leidenschaftliche Bestimmung sah er im Zimmererhandwerk. Nach dem Abitur beschloss er sich für eine entsprechende Ausbildung. Da konstruktive Berechnungen eine bedeutende Rolle spielen, entdeckte er sein Bestreben nach Perfektion und entschied sich anschließend nochmals für ein Studium an der Technischen Universität, wo er 2005 mit Diplom als Bau-Ingenieur abschloss.

Alles aus einem Guss betrachten

Bereits während des Studiums entdeckte der angehende Bauingenieur die Zusammenhänge zwischen Klimawandel, CO2-Emissionen durch Wärmeenergie in Wohngebäuden, die Notwendigkeit der Umsetzung energiesparender Maßnahmen an diesen sowie der zu beachtenden bauphysikalischen Gegebenheiten. Im Zuge des Inkrafttretens der neu gefassten Energieeinsparverordnung (EnEV) im Oktober 2007 fiel dann seine Entscheidung der Firmengründung im Jahr 2008. Schnell zählte Holger Müller zu den bei der BAFA und KfW eingetragenen Energieberatern und dementsprechenden Sachverständigen.