Experten geben Tipps für Erfinder

Region.In Kooperation mit Patentanwälten aus der Region führt die Handwerkskammer Mannheim am Donnerstag, 18. Juli, einen Erfindersprechtag durch. In der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr werden sich die Experten in der Bildungsakademie der Kammer, Gutenbergstraße 49, neben Erfindungen auch Patenten, Markennamen sowie Gebrauchs- und Geschmacksmustern widmen.

Dann haben Handwerksbetriebe, Existenzgründer sowie freie Erfinder Gelegenheit, den Patentexperten ihre Fragen rund um den Schutz und die Vermarktung ihrer Erfindungen zu stellen sowie über den Nutzen und die Risiken von Markennamen zu sprechen. Wie es in der Mitteilung der Handwerkskammer heißt, wird für die Gespräche Vertraulichkeit garantiert. Eine Terminvereinbarung ist unter Telefon 0621/18 00 21 53 erforderlich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.06.2019