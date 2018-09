Experten geben Tipps zu verantwortungsvollem Umgang mit neuen Medien

Die Lebenswelt von Familien hat sich durch die digitalen Medien stark verändert. Eltern und Pädagogen stehen vor der großen Herausforderung, Jugendliche für einen verantwortungsvollen Umgang mit den neuen Medien zu sensibilisieren.

Die Medien durchdringen alle Lebensbereiche und beeinflussen in hohem Maße die Bildungs- und Entwicklungschancen Heranwachsender. Dies führt bei den Erziehungsverantwortlichen oft zu Verunsicherung. Wie können sie ihre Kinder sinnvoll begleiten und welche Verantwortung haben sie dafür, was ihre Kinder im Netz so treiben?

Die Veranstaltung „Medienpädagogik und Kriminalprävention Hand in Hand“ will genau hier Hilfestellung bieten. Die Kooperationsveranstaltung der Stadt und dem Verein Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar, die am Mittwoch, 10. Oktober, um 18.30 Uhr im Palais Hirsch stattfindet, richtet sich an Eltern, Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter und alle Interessierten, die mit Kindern und Jugendlichen ab Klasse 5 „zu tun haben“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Fachleute informieren über Chancen und Risiken der Mediennutzung und beleuchten auch den rechtlichen Hintergrund. Zudem geben sie Empfehlungen und Tipps zu jugendgerechten Angeboten. Ziel ist, den bewussten und kompetenten Umgang mit digitalen Medien innerhalb des gesamten sozialen Umfelds zu fördern. Themen des Infoabends sind unter anderem WhatsApp, soziale Netzwerke, Persönlichkeitsrechte, Cybermobbing, Sexting, Schutz vor sexueller Gewalt sowie politischer Extremismus und Demokratieverständnis. Als Fachleute konnten die Referentin für Medienpädagogik im Landesnetzwerk der Aktion Jugendschutz und des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg, Anja Kegler, und der Kriminalhauptkommissar und Referent für Medienpädagogik und Medienbildung, Günther Bubenitschek, gewonnen werden. Die Veranstaltung ist kostenlos. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.09.2018