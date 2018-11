Expertenrunde für Holzhäuser

Mannheim/Schwetzingen.Die Firma „G+S Holzbau“ aus Schwetzingen nimmt am Freitag, 9. November, an der Fachtagung „Holzbau live erleben“ teil. Sie findet in der Relaisstraße 35-39 statt. Die Firma baut derzeit das vermutlich größte, rein aus Holz gebaute Gebäude in Mannheim, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Gebäude habe rund 2000 Quadratmeter Nutzfläche und fünf Geschosse (inklusive Dachgeschoss). In den Bau sei viel Innovation im Bauen mit Holz eingeflossen, wie beispielsweise ein Brandwand-Ersatz aus Brettsperrholz oder das Treppenhaus mit Fahrstuhlschacht aus Holz.

Die Fachtagung „Holzbau live erleben“ beginnt um 10 Uhr. Um 10.30 Uhr will Thomas Griesser von „G+S Holzbau“ zur Begrüßung anstimmen. Nach Fachvorträgen zum Themenkomplex Holzbau und Finanzierung folgt um 13.40 Uhr ein Rundgang durch das Gebäude. Wer kostenfrei teilnehmen möchte, kann sich bis Montag, 5. November, anmelden. zg

Info: Anmeldung unter www.gus- holzbau.de/einladung- fachtagung

