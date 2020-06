Express Line zur Sparkasse Heidelberg

Region.Im Jahr 2016 hat Bodo Arnold mit Express Line sein Unternehmen für die Personenbeförderung gegründet. Seit dieser Zeit sind seine Wagen auf den Straßen in der Region oder darüber hinaus unterwegs, insbesondere als Airport-Shuttles nach oder von Frankfurt, Mannheim oder Baden-Baden.

Das Einzugsgebiet erstreckt sich dabei grundsätzlich bis in den Süden Deutschlands. Express Line bietet jedoch für jeden Zweck und Zielort passende und individuelle Lösungen an – für Firmen- oder Urlaubsreisende, von Firmenevents bis hin zu Hochzeiten.

Arnold weiß genau: Schnelligkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit, aber auch freundliche und kompetente Fahrer sowie ein angenehmer Aufenthalt in den Fahrzeugen – das ist die Erfolgsgarantie für Express Line. Doch die Fahrt auf der Erfolgsspur wurde jäh von der Corona-Krise ausgebremst. Plötzlich standen alle Räder still – nicht zuletzt, weil die meisten Geschäftsreisen abgesagt wurden, Urlaube nicht mehr möglich waren, ja, ganze Flugzeugflotten am Boden bleiben mussten.

Was folgte, war neben Fassungslosigkeit die Frage: Und jetzt? Von seinem 16-köpfigen Team hat er niemanden entlassen, alle sind in Kurzarbeit gegangen. Doch wie sollte es mit dem Unternehmen insgesamt finanziell weitergehen?

Mit Rat und Tat unterstützt

Von seiner damaligen Hausbank enttäuscht, kam Bodo Arnold schließlich auf Empfehlung zur Sparkasse Heidelberg. Dort stand ihm Finanzberaterin Sina Nachtnebel mit Rat und Tat zur Seite. „Dann ging alles ganz schnell“, erzählt Arnold: „Innerhalb einer Woche haben wir es geschafft, den Schnellkredit der KfW nicht nur zu beantragen, sondern auch genehmigt zu bekommen.“ Der begeisterte Unternehmer freut sich: „Parallel dazu habe ich gleich ein Geschäftsgirokonto eröffnet, für das mir Sina Nachtnebel auch direkt den entsprechenden Kontokorrentkredit eingerichtet hat. Das war Express – bei umfassender Kompetenz, höchstem Engagement und größtem Vertrauen!“

Für ihn arbeite die Sparkasse Heidelberg nach den gleichen Qualitätsmaßstäben, die er selbst für sein eigenes Unternehmen anlege, so Arnold. Deshalb war für ihn spontan klar: „Das wird meine neue Hausbank.“

Wann die Räder wieder rollen? Da ist sich Bodo Arnold nicht sicher. Er wünscht sich natürlich einen baldigen Neubeginn, nur: Ob die Auslastung der Fahrzeuge dann so schnell das Niveau wie vor der Krise erreichen wird, das wagt er im Moment noch zu bezweifeln. Er hofft aber auf das Beste. Beeindruckt hat ihn in der Zusammenarbeit mit der Sparkasse Heidelberg: „Das gute Gefühl, dass hier nicht gegen den Kunden, sondern ganz bewusst gemeinsam mit ihm an einer optimalen Lösung gearbeitet wird.“

Und Sina Nachtnebel ist umgekehrt von ExpressLine überzeugt: „Sollte man wieder bedenkenlos in Urlaub fliegen können, würde ich das Airport-Shuttle bestimmt unter www.expressline.eu buchen.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 05.06.2020