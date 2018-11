„Fachkräftemangel entgegenwirken“

Im Deutschen Bundestag wird am Mittwoch, 19. Dezember, ein mögliches Einwanderungsgesetz diskutiert. Auch in der Region gibt es starke Befürworter des Gesetzes.

„Wir Grüne sehen in einem Einwanderungsgesetz die einmalige Chance, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, erklärt der Schwetzinger Bundestagsabgeordnete Dr. Danyal Bayaz (Bild) in einer Pressemitteilung und ergänzt: „Gleichzeitig ist es eine gute Möglichkeit, unser bis zum Zerreißen gespanntes Asylsystem sinnvoll zu entlasten. Menschen, die hier bei uns, ob nun zum Beispiel in Schwetzingen, Hockenheim, Bruchsal, Waghäusel oder Philippsburg, bereits erfolgreich Fuß gefasst haben, die sich wohlfühlen und eingliedern in unsere Gesellschaft, die Sprache lernen, bereits einen Job und eine Wohnung haben: Solchen gut integrierten und dennoch abgelehnten Geflüchteten eine echte Bleibeperspektive zu bieten, ist eine höchst wirkungsvolle Möglichkeit, die Lücken auf unserem Arbeitsmarkt zu schließen. Hiervon profitieren doch vor allem die kleineren Betriebe in der Region Bruchsal-Schwetzingen!“

Gerade kleine und mittelständische Betriebe bräuchten laut Bayaz dringend Personal, aber auch Planungssicherheit: „Wer Geflüchtete hier bei uns vor Ort einstellt, einlernt, im Kollegenkreis aufnimmt, der muss in Zukunft sicher sein können, dass diese wertvollen neuen Mitarbeiter auch bleiben dürfen und nicht jederzeit wieder abgeschoben werden können“, ergänzt der Abgeordnete. / zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.11.2018