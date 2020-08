Fachwart werden

Region.Das Landratsamt bietet in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband für Obstbau, Garten und Landschaft Rhein-Neckar die Ausbildung zu „Fachwarten für Obst und Garten“ an. Diese endet nach mit einer LOGL-zertifizierten Abschlussprüfung und bietet die Möglichkeit, den Sachkundenachweis Pflanzenschutz zu erwerben. Beginn ist nach den Herbstferien am 6. November.

Der Kurs gliedert sich in einen praktischen Teil mit Schwerpunkt Schnitt von Obst- und Ziergehölzen und einen theoretischen Teil.

Anmeldung bis 31. Oktober

Die Unterrichtseinheiten finden im Winterhalbjahr von November bis April unter der Woche oder an Samstagen statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen beschränkt. Die Kursgebühren betragen 290 Euro.

Anmeldeschluss ist der 31. Oktober bei Andrea Schemel, Amt für Landwirtschaft und Naturschutz, Muthstraße 4, 74889 Sinsheim, Telefon 07261/94 66-53 26, andrea.schemel@ rhein-neckar-kreis.de zg

Info: https://www.logl-bw.de/index.php/logl-themen/aus-fortbildung

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.08.2020