Fahnenmaste am Rondell

Am Rondell in der Nordstadt steht ein Bagger auf dem Grünstreifen. Mehrere Löcher sind dort schon gegraben worden. Das hat unser Leser Udo Arlt, der auch am Rondell wohnt, gesehen und uns gefragt: Was passiert denn gerade?

Die Pressesprecherin der Stadt, Andrea Baisch, erzählt auf Nachfrage: „Mitarbeiter des Bauhofs sind dort gerade vor Ort, um neue Erdverankerungen anzubringen. Diese werden für neue Fahnenmaste oder auch für einen neuen Weihnachtsbaumständer gebraucht.“

Lange soll das aber nicht dauern – hier spielt die Temperatur und Witterung auch eine Rolle: „Wenn das Wetter so bleibt, sind die Mitarbeiter des Bauhofs bis zum Ende der Woche bereits fertig“, erklärt Baisch abschließend. nina

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.01.2021