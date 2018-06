Anzeige

Auf einen Enkeltrick hereinfallen, ist in den Augen des Polizeibeamten übrigens kein Zeichen für Naivität. Diese Leute seien sehr gut und würden grundlegende Höflichkeitsgebote ausnutzen und ihre Opfer in die Irre führen. Wer habe nicht spontan einen Hilfeimpuls, wenn ein Enkel in vermeintlicher Not sei.

„Tasche nah am Körper tragen“

Auch beim Kriminalitätsfeld Handtaschendiebe gibt es für Fahrer eine klare Verhaltensregel: „Möglichst nah am Körper und verschlossen.“ 100-prozentigen Schutz gebe es nie, aber mit Skepsis und der Brieftasche am Körper seien sie soweit das gehe auf der sicheren Seite.

Es waren Tipps, die hier bei den meisten bekannt waren. Trotzdem war es für alle interessant. Denn die Thematik vor Augen zu haben, heißt auch vorbereitet zu sein. Heidi Jäger und Christa Leibold waren sich einig, dass das „ein sehr interessanter Nachmittag war“ und „sich immer wieder klarmachen, dass solche Anrufe kommen können, schützt davor in diese Falle zu laufen“. Und, so fügte Jäger schmunzelnd hinzu, „der Kuchen war sehr lecker“. ske

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 09.06.2018