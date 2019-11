Fahrrad kann viele Autofahrten ersetzen

Seit knapp zwei Jahren gibt es die Fahrradwerkstatt des Arbeitskreises Asyl in der Garage des Wohnhauses in der Luisenstraße 18. Das ehrenamtliche Projekt dient der Integration von Geflüchteten, bietet aber auch Menschen mit geringem Einkommen die Möglichkeit, unter fachlicher Anleitung und Hilfe kleinere Reparaturen und Wartungen am eigenen Fahrrad durchzuführen.

In der Werkstatt werden mehr oder weniger fahrtaugliche Räder abgegeben, die dann repariert werden oder als Ersatzteillager dienen. Die Ehrenamtlichen haben jetzt ein Rad flott gemacht, das künftig bei der Diakonie zum Einsatz kommt. „Die Bremsen wurden neu justiert und das Licht repariert, ansonsten ist das Rad in einem guten Zustand“, sagt Wolfgang Schuy bei der Übergabe der Fahrradspende an Ursula Igel. Das Geschenk werde als Dienstfahrrad Verwendung finden, meinte die Geschäftsführerin des Diakonischen Werks: „Ein Fahrrad ersetzt viele Fahrten mit dem Auto vor Ort.“

Die Diakonie ist eingebunden in das Netzwerk sozialer Angebote in Schwetzingen, etwa beim Runden Tisch Asyl oder im Forum pflegende Angehörige. Mit dem Rad sei man auf Kurzstrecken schneller und flexibler. Die gesparte Arbeitszeit komme dann wieder den Klienten zugute, meint Ursula Igel. Sie dankt der Fahrradwerkstatt für die Möglichkeit, alleinerziehende Frauen, deren Kinder ein Fahrrad brauchen, zur Werkstatt schicken zu können.

Igel freut sich besonders darüber , dass das Angebot allen Menschen mit wenig Geld zur Verfügung steht, auch wenn der Anlass ursprünglich die große Zahl der Flüchtlinge gewesen sei. Wolfgang Schuy und seine Mitstreiter könnten noch technisch begabte Helfer brauchen, die mitschrauben wollen. Die Radwerkstatt in der Luisenstraße 18 (Eingang über den Hof an der Schulstraße erreichbar) hat donnerstags von 17 bis 19 Uhr geöffnet. vw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 12.11.2019