Richtig so: Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 59-Jähriger in der Mannheimer Straße auf zwei Fahrraddiebe aufmerksam. Aufgrund von Geräuschen schaute der Mann um 6 Uhr aus dem Fenster. Er staunte nicht schlecht, als er zwei Männer dabei beobachtete, wie sie gerade das Schloss seines abgestellten Fahrrads knackten und anschließend mit diesem davon fuhren.

Er eilte auf die Straße und nahm die Verfolgung auf. An einer nahegelegenen Tankstelle konnte er die Täter stellen. Diese ließen das Rad fallen und flüchteten. Nachdem er sein beschädigtes Zweirad nach Hause gebracht hatte, suchte er nach den Dieben. Auf einem Fußgängerweg spürte er sie auf und fotografierte sie. Dann meldete er das Ganze der Polizei, die nun versucht die Täter zu identifizieren. pol