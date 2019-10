Fahrräder haben jetzt Platz

Das Problem wurde behoben, bevor es überhaupt zu einem werden konnte. Unser Leser Hans-Peter Rösch hat sich über den „Fahrradsalat“ in einem Leserbrief beschwert. Er ist der Meinung, dass es mit dem ordnungsgemäßen Abstellen von Fahrrädern vor der Justizakademie nicht so richtig klappt. Die Fachhochschule für Rechtspflege hatte da schon reagiert.

Am Dienstagvormittag wurden neue Stellplätze im vorderen Bereich des Areals eingeweiht. Mit den bereits bestehenden Fahrradanlehnbügeln aus Stahl und den neuen Befestigungsmöglichkeiten gibt es jetzt Platz für rund hundert Drahtesel, die mit Schlössern verkehrssicher geparkt werden können. An der Fachhochschule sind derzeit 485 Studierende in den Bereichen Rechtspflege und Gerichtsvollzieher eingeschrieben. Immer mehr kämen, vor allem in den Sommermonaten, mit dem Fahrrad, sagte Rektor Frank Haarer. „Wir wollten nach außen hin deutlich machen, dass wir sofort gehandelt haben“, dankte er dem Amt Vermögen und Bau Baden-Württemberg.

Insgesamt wurden in die mit dem Denkmalschutz abgestimmte Maßnahme 10 000 Euro investiert, teilte Amtsvertreter Guido Jordine mit. Eine Überdachung der Fahrradabstellplätze sei nicht möglich gewesen. Für Anfang nächsten Jahres sei schon eine Erweiterung der Fläche in Richtung des Baches geplant. Der neue Bereich wurde mit Rasengittersteinen versehen. vw

