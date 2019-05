Fahrt ins Blaue für Senioren

Die Senioren der evangelischen Kirchengemeinde gehen wieder auf Tour. Dieses mal findet die Fahrt ins Blaue mit noch geheimem Ziel schon im Mai statt und nicht Ende Juli, wie in den vergangenen Jahren. Das Organisationsteam mit Gemeindediakonin Margit Rothe hofft so auf schönes und nicht zu heißes Reisewetter, wie es in der Ankündigung heißt. Die Abfahrt am Montag, 27. Mai, erfolgt an mehren Haltestellen ab 12.30 Uhr. Die Rückkehr der Teilnehmer ist gegen 20 Uhr geplant. Es sind zwei komfortable Reisebusse angemietet.

Unterwegs besteht reichlich Gelegenheit zu Gesprächen bei Kaffee und Kuchen sowie bei einem Abschlussvesper oder Abendessen. Außerdem werden am Nachmittag ein Spaziergang und eine kleine Besichtigung angeboten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.05.2019