Er ist die stilvollste Verführung seit den „Roaring Twenties“: Charmant, ironisch und auf hohem Niveau führen Denis Wittberg und seine Schellack-Solisten durch die Musik der 20er und 30er Jahre, durch das Berlin der Goldenen Zwanziger mit seinen Tanzpalästen und Varietés als Walter Jurmann, Peter Kreuder und Robert Gilbert noch die Top-Hits der Saison schrieben. Nach Schwetzingen kommt der Wiesbadener am Freitag, 23. März, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) mit seinem Best-of-Programm „Hallo, süße Frau“.

Er präsentiert dabei die Hits aus der „Neuen Deutschen Welle“ der frühen Achtzigerjahre so, als wären diese in den Zwanzigerjahren entstanden. Das klingt jedoch keinesfalls verstaubt. Wer hätte sich damals träumen lassen, dass „Der Kommissar“ von Falco oder „Völlig losgelöst“ von Peter Schilling so klingen könnten, als hätten bereits unsere Großväter in jungen Jahren dazu gepfiffen? Ob Schlager aus der „Neuen Deutschen Welle“ der frühen Achtziger oder Klassiker aus den Sechzigerjahren – die Schellack-Solisten kennen keine Gnade. Denn das neunköpfige Orchester spielt auf, als hätte es nie eine andere Musik gegeben als die Schlager der zwanziger und dreißiger Jahre. Posaunen und Trompeten schmettern, getaktet vom Schlagzeugbesen und begleitet von einem Pianisten, der seinen Flügel mit der Lässigkeit eines Barmusikers bedient. Dazu singt Denis Wittberg mit rollendem „R“ und inszeniert sich selbst spritzig wie Champagner als Dandy einer längst vergangenen Zeit. zg