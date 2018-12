Familien-Angebote, die passen

Region.Eine schöne Auszeichnung gab es jetzt für die Familien-Angebote der DAK-Gesundheit mit ihrem Kundenservice-Center in Heidelberg: Die DAK-Gesundheit ist im Langzeitvergleich seit 2010 die beste Krankenkasse für Familien. Das ist das Ergebnis einer großen Analyse durch das Deutsche Finanz-Service-Institut (DFSI) für die Zeitschrift Focus-Money (Heft 21/2018).

Auch in den Kategorien für junge Versicherte, anspruchsvolle Kunden oder Sportler sowie Selbstständige erreicht die DAK-Gesundheit in diesem Vergleich der Krankenkassen in der Region wieder Spitzenplätze.

„Die erneute Auszeichnung in wichtigen Bereichen ist eine Bestätigung für unseren guten Kundenservice und die hohe Qualität unserer Angebote“, erklärt der Leiter des Servicezentrums der DAK-Gesundheit in Heidelberg, Andreas Köster. „Dieses Ergebnis zeigt, dass unsere Leistungen gerade für Familien und junge Versicherte attraktiv sind.“

Andreas Köster verwies dabei zum Beispiel auf die neun Plus-Leistungen in der Schwangerschaft und auf das Bonusprogramm seiner Kasse. So unterstütze die DAK-Gesundheit ihre Versicherten ganz praktisch beim gesund bleiben und gesund werden.

Für junge Leute „exzellent“

Im Auftrag von Focus-Money sammelt und analysiert das Deutsche Finanz-Service-Institut (DFSI) zusammen mit dem unabhängigen Informationsdienst www.gesetzlichekrankenkassen.de jedes Jahr Daten über die Leistungen der wichtigsten gesetzlichen Krankenkassen für ausgewählte Kundengruppen. Ein Test-Fazit: Für Familien ist die DAK-Gesundheit „die beste Krankenkasse“. Auch für junge Leute sei sie „exzellent“. Über diese Ergebnisse aus der Analyse kann sich die DAK freuen.

Bei der Analyse werden übrigens die Leistungen der Krankenversicherungen für acht Kundengruppen miteinander verglichen. Neben den Angeboten für Familien und junge Leute stehen auch die für Sportler, Anspruchsvolle, Anhänger der Alternativmedizin, Preisbewusste, aktive Ältere und Selbstständige auf dem Prüfstand.

Info: Informationen zu den Leistungen der DAK-Gesundheit und den Testsiegeln gibt es auch im Internet unter www.dak.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.12.2018