Fans bejubeln Roger Hodgson in Schwetzingen

Schwetzingen.Das Gebrüll von Löwen hallt durch den Schlosspark, Elefanten trompeten wild gewordene Affen keckern. Es ist der vielleicht spannendste Moment in der zweistündigen Show des einstigen Supertramp-Masterminds. Roger Hodgson stellt das Publikum im ausverkauften Schwetzinger Park vor die Frage: Was würdest du tun, wenn du als Tier in der Wildnis aufgewachsen wärst und plötzlich gefangen würdest?

...