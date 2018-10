Fans feiern mit „Bounce“ Bon-Jovi-Hits

Wenn Sänger Oliver Henrich (r.) loslegt, gibt es auch fürs Publikum kein Halten mehr: „Bounce“ gelten nicht umsonst als eine der größten und beliebtesten Bon-Jovi-Tributebands Deutschlands. Auch beim neuerlichen Gastspiel in der Alten Wollfabrik feuerte die Band in unverwechselbarer Manier die Titel ihrer Vorbilder ab. Die Playlist von „Bounce“ umfasst bald 100 Songs, darunter Hits wie „Always“, „The Distance“, „Keep the Faith“, „Blaze of Glory“ oder die wunderbare Ballade „Bed of Roses“. Kein Wunder, dass die Bon-Jovi-Party in der Wollfabrik gerne hätte andauern können . . . / kaba

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.10.2018