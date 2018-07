Fantasien entzünden sich in der Natur

Tänzer in historischen Kostümen bringen zu griffigen Melodien von Händel und Bach Bewegung ins Naturtheater. © Dorothea Lenhardt

Dank der „Landschaftsmusik“ zum Auftakt des „Mannheimer Sommers“ bekam der Schlosspark Festspielluft zugeführt, deren Frische und Farbigkeit über die der Säle weit hinausgingen. Sonne, blauer Himmel, weiße Wolken, eine leichte Brise, bunte Blumen und Schatten unter hohen Bäumen: Was will man an einem Sommer-Sonntag mehr?

Dazu gute Musik, Tanz und Theater, die dort zu hören und zu sehen

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4041 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.07.2018