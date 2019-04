Farbe Blau begleitet die Spargelsaison

Auch in diesem Jahr wird der Durchgangsweg zwischen Schlossplatz und Dreikönigstraße durch künstlerische Arbeiten aus dem Schule-Kunstprojekt der dritten Grundschulklassen über die gesamte Spargelsaison hinweg geschmückt. Zur Farbe Blau erarbeiteten, in den vergangenen Monate, Schüler von Comenius-Schule, Hirschacker-Grundschule, Kurt-Waibel-Schule, Nordstadt-Grundschule, Südstadt-Grundschule und Zeyher-Grundschule unter fachkundiger Anleitung der Museumspädagogin des Blau-Museums Dr. Elisabeth Voigtländer und des Künstlers und Kunstdidaktikprofessors Josef Walch ihre Werke. Auch die Schimper-Schule, das Hebel- und Privatgymnasium haben sich in eigener Regie wieder an dem Projekt beteiligt, teilt die Stadt mit.

Die Open-Air-Ausstellung wird am Dienstag, 30. April, um 11 Uhr an der ehemaligen Vogelvoliere mit einer Vernissage durch Oberbürgermeister Dr. René Pöltl eröffnet, so die Stadt weiter.

Der Schulchor der Johann-Michael-Zeyher-Grundschule, unter der Leitung von Astrid Radovanovic, wird die Eröffnung musikalisch begleiten. Die Schülerausstellung zur Farbe Blau läuft bis zum 24. Juni und damit genau bis zum Ende der Spargelsaison. zg

