Farbenfrohe Marienkäfer statt Osterlämmchen

Alle Jahre wieder kommt zum Osterkaffee ein Osterlämmchen auf den Tisch: aus Biskuitteig, dick bestäubt mit Puderzucker. Jedes Mal gibt es dabei dasselbe Gerangel: Wer bekommt den Kopf des Lämmchens ab? Weil in diesem Jahr Ostern ohnehin ein bisschen anders verläuft, habe ich mir gedacht, dass es an der Zeit ist, Traditionen zu brechen.

Ich gönne dem Osterlamm eine Pause und lasse dafür Marienkäfer-Muffins auf dem Kaffeetisch landen. Da bekommt jeder einen Kopf ab – und was noch besser ist: Die Muffins lassen sich gut portionieren. Wenn diesmal schon kein Osterfest im großen Familienkreis möglich ist, so kann man dennoch ein paar Marienkäfer-Muffins für die Liebsten backen – und diese kontaktlos übergeben. Wenn dann alle zeitgleich für sich am Kaffeetisch sitzen und dasselbe essen, ist es zumindest ein bisschen so, als würden alle zusammen Ostern feiern.

Ein weiterer Pluspunkt der Käfer-Muffins: Für die Zubereitung kannst du ein bisschen länger in der Backstube verweilen. Der Schoko-Kirsch-Teig, der die Basis bildet, ist zwar im Handumdrehen zusammengerührt. Aber beim Dekorieren der Muffins kannst du dich so richtig austoben. Deshalb macht es großen Spaß, dieses Rezept zusammen mit Kindern nachzubacken. Die Marienkäfer-Muffins eignen sich übrigens hervorragend als Geschenkidee: Sie geben im Osternest ein schönes Bild ab – müssen bei der Ostereiersuche im Garten bei derzeitigen Temperaturen lediglich schnell gefunden werden, damit der Guss nicht schmilzt. In diesem Sinne eine sportliche Ostereiersuche und schöne Feiertage!

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 11.04.2020