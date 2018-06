Anzeige

Das Xylon-Museum in der Kronenstraße lädt am Samstag, 30. Juni, zur Eröffnung der Ausstellung des ehemaligen Schwetzingers Wolfgang Beck ein – „Beck to the Future“. Um 17 Uhr begrüßt Otto Mindhoff die Gäste. Dr. Kristina Hoge gibt eine Einführung, Aart Gisolf und Dimitri Koscheev von der Jazzinitiative begleiten die Eröffnung musikalisch. Am Sonntag, 29. Juli, und Sonntag, 19. August, führt der Künstler, jeweils um 15 Uhr, selbst durch die Ausstellung. Bis 19. August, können seine Malereien, Collagen und Objekte bestaunt werden.

1957 in Heidelberg geboren, studierte Wolfgang Beck von 1982 bis 1987 an der Fachhochschule für Gestaltung in Mannheim. Seit 30 Jahren arbeitet er als freischaffender Maler und gestaltet Skulpturen in Holz, Plexiglas und Metall. Der heute in der Pfalz lebende Künstler, dessen Werke kraftvolle Dynamik und Emotionen tragen, hat drei berühmte Vorbilder aus der Geschichte: Rembrandt, Veláquez und Caravaggio.

Büste von Hebel

Auch im öffentlichen Raum hat der Künstler seine Arbeiten schon ausgestellt: Im Hebel-Gymnasium steht eine Büste des Dichters Johann Peter Hebel. vas/zg