Fasnachtsfete mit Kultstatus

Die siebte Auflage der Kultparty „Pep & Pop Reloaded“steigt am Fasnachtssamstag, 22. Februar. Alle Fasnachts- und Musikfans, die Lust auf eine zünftige Fete mit Musik aus fünf Jahrzehnten haben, sollten sich rechtzeitig die Tickets sichern. Die große Fasnachtssause der HG-Handballer findet wie immer in der ehrwürdigen Lore-Eichhorn-Halle (ehemals TV-Turnhalle) in der Friedrichstraße statt. Los geht’s um 20.11 Uhr, Einlass ist um 19.30 Uhr. Ende um 3 Uhr. Nach einer schöpferischen Pause im Jahr 2019 steht in diesem Jahr wieder DJ Marius Heussner an den Plattenspielern und wird den gewohnten Mix aus 1980ern, 90ern, Faschingshits und Charts in die Ohrmuscheln der Gäste transportieren. Die Frauen- und Männerteams der HG sorgen für Verpflegung.

Karten zum Preis von 16 Euro gibt es in der Buchhandlung Kieser in Schwetzingen (Carl-Theodor-Straße 4) und in der HG-Geschäftsstelle in der Bismarckstraße 18, Oftersheim (Öffnungszeiten sind Dienstag und Donnerstag, 9 bis12 Uhr). zg/mz

