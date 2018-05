Anzeige

Die Abenddämmerung taucht den Schlossgarten in ein hellrotes Licht. Ausgerüstet mit einer Taschenlampe und einem sogenannten „Bat-Detektor“, der Ultraschalllaute von Fledermäusen in für Menschen hörbare Töne umwandelt, machte sich Armin Jendrysik vom Bezirksverband des Naturschutzbundes (Nabu) mit zehn Fledermaus-Begeisterten auf, um einen Blick auf die „Kobolde der Nacht“ zu erhaschen.

Der Nabu bietet regelmäßig Fledermausführungen an, die sehr beliebt sind. Diese ist die erste von drei Exkursionen in diesem Jahr. Der Schlossgarten gehört zu den schützenswertesten Gebieten für Fledermäuse in Nordbaden.

Im Mittelalter mit etwas Negativem assoziiert, üben die früher als „Flattermäuse“ bezeichneten Säugetiere heutzutage aufgrund ihrer nachtaktiven Lebensweise und ihrer Flugkünste eine Faszination auf uns Menschen aus. „Während ein Vogel geradlinig fliegt, bewegt sich eine Fledermaus unruhig in der Luft“, erklärte Jendrysik, wie man eine Fledermaus am dämmernden Nachthimmel erkennt. Während der Abendhimmel dunkler wird, erfahren die Besucher dieser Expedition so einiges Wissenswertes. Nachdem sie aus ihrem Winterschlaf erwacht sind, lassen sich die Fledermäuse am besten in den Abendstunden bis zum Morgengrauen im April und Mai beobachten. Jendrysik warnte auch davor, sie während ihres Winterschlafes zu stören, sollte man eins ihrer Verstecke zu dieser Zeit finden. Wachen sie nämlich auf, dann verbrauchen sie viel Energie. Und ihre Kraftreserven können sie aufgrund des mangelnden Nahrungsangebots zur kalten Jahreszeit nicht auffüllen. Die in Deutschland heimischen Fledermäuse wie die Zwergfledermaus oder Breitflügel-Fledermaus bevorzugen Insekten, die sie direkt im Flug fangen oder über Wasseroberflächen. Da jedoch etliche Insekten durch Gifte (Insektizide) belastet sind, werden so auch Fledermäuse gefährdet.