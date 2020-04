Fattoush lässt Geschmacksknospen jubeln

Die kulinarische Reise auf dem fliegenden Teppich geht weiter! Wir sind diese Woche in der arabischen Küche gelandet – eine der gewürz- und kräuterreichsten Küchen überhaupt. Wen wundert es da, dass aus einem recht einfachen Salat gleich ein Festmahl für den Gaumen wird? Den Gaumenschmaus, mit dem ich dich heute bekannt machen will, trägt den wunderschönen Namen Fattoush. Das klingt schon ein bisschen nach 1001 Nacht, oder? Und so schmeckt es auch!

Hinter dem Namen Fattoush verbirgt sich ein orientalischer Brotsalat, den du entweder als Hauptspeise oder als Beilage essen kannst. Meine Rezeptangaben beziehen sich auf die Zubereitung des Salats als Hauptspeise. Es ist noch gar nicht so lange her, als ich mit der so fremdklingenden Speise Bekanntschaft gemacht habe: Bei einem Besuch in einem libanesischen Restaurant lag sie mit auf dem Vorspeiseteller. Eine Gabel probiert – und schon war es um mich geschehen.

Knusprige Komponente

Ähnlich wie der Petersiliensalat Taboulé hebt sich Fattoush geschmacklich von allem ab, was wir in der europäischen Küche unter Salat verstehen. Das liegt nicht etwa an den Hauptzutaten, die uns sehr wohl bekannt sind, sondern viel mehr an den kleinen, feinen Unterschieden des Dressings und dem mehr als großzügigen Einsatz der Kräuter: Die Verwendung von jeder Menge Petersilie und Minze in Kombination mit dem Zitronensaftdressing lässt die Geschmacksknospen jubeln. Durch die gerösteten Dürüm-Stückchen erhält der Salat noch eine knusprige, neutral schmeckende Komponente – was wunderbar zusammenpasst. Magst du es nicht einfach mal selbst probieren?

