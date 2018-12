Fehlende Fülle

Das Gefühl, dass die Situation gerade völlig daneben ist, kennt man wahrscheinlich in allen Berufen. Komme ich aus dem Stau jemals raus, wird das Computerprogramm irgendwann mal richtig laufen, die Ersatzteile verfügbar sein oder Verhandlungspartner ein Minimum an Fairness haben? Schüler kennen das vor schriftlichen Prüfungen und die Medienberufe machen da keine Ausnahme, auch sie haben manchmal ein „hartes Los“. Wer wie Zeitungsmenschen regelmäßig Seiten oder täglich als Programmmacher bei Funk- und Fernsehen Sendeminuten füllen muss, der kennt das Gefühl gerade zu Zeiten, in denen nicht so viel passiert (oder eben rund um Feiertage und Ferien): Was soll ich bloß schreiben, welche Programmteile bringen möglichst Quote und auch Anerkennung? So mancher wacht da nachts schweißgebadet auf, weil in der Redaktionskonferenz oder in den Kreativsitzungen der Werbeagentur Ergebnisse verlangt werden. Was bei solch’ geistiger Anstrengung dann herauskommt, ist in großer Bandbreite täglich zu sehen oder eben zu lesen. Bei der Werbung gibt es ähnlich große Unterschiede von originell und informativ bis einfach nur nervig.

Unabhängig von der eigenen Qualität beschäftigen sich die Medien auch gerne mit sich selbst, Fachleute sagen dazu „selbstreferenziell“. So hat die FAZ gleich zwei Rubriken, zum einen die „Herzblattgeschichten“, in denen über die manchmal erfundenen Boulevardgeschichten von manchen der bunten Blätter ironisch hergezogen wird, sowie „Die lieben Kollegen“, wo es um Hintergründe und Intrigen in anderen Medienhäusern geht.

Aber auch das Fernsehen füllt Sendezeit nicht nur mit Wiederholungen, es hat eigene „Medienmagazine“ wie ZAPP, die Beiträge von Kollegen von den gedruckten und elektronischen Medien kritisch betrachten und manchmal sogar das eigene Haus nicht verschonen. Das soll im Übrigen auch an dieser Stelle hier nicht anders sein – und 2019 auch nicht anders werden.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.12.2018