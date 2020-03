„Fehler der Bildungspolitik sollten nicht Eltern ausbaden“

Der Bürgertreff der SPD in der Maximilianstraße war gut besucht, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Coronavirus war beim Treffen der Arbeitsgemeinschaft 60plus kein Thema, zu viel Hysterie werde verbreitet, meinte Altstadtrat Walter Manske. Er schnitt als erstes das Thema die Energiewende an. Der in Baden-Württemberg verbrauchte Strom werde derzeit zu etwa 80 Prozent im Land erzeugt, erklärte Manske.

Die Bruttostromerzeugung verteilte sich in den vergangenen Jahren zu rund 30 Prozent auf Kernkraft, zu rund 29 Prozent auf Steinkohle, knapp über 27 Prozent auf erneuerbare Energien und zu rund acht Prozent auf Erdgas. „Wenn wir die fossilen Energieträger und Atomkraft abschaffen, bleibt nicht mehr viel im Ländle“, kritisierte er. Grün-Schwarz hätte im letzten Jahr nur zwei Windräder in Baden-Württemberg gebaut. Mit was wolle denn die Landesregierung in Zukunft Energie erzeugen?

Kurt Jäger wollte auf keinen Fall mehr über Atomkraftwerke diskutieren; die Entsorgung des Atommülls sei das „größte Problem“. „Das Land ist in der Pflicht. Sie schalten die Kraftwerke ab, jetzt müssen sie für Alternativen sorgen.“

Miese Laune wegen Umfahrungen

Der Verkehr durch die Sperrung der Karlsruher Straße war das nächste große Thema. Martina Hundert wohnt im „neuralgischen Eck“ und kritisierte, dass die Fahrradstraße in der Marstallstraße nicht für den Autoverkehr geöffnet werde. „Die Menschen müssen weite Umfahrungen in Kauf nehmen und sind stinkig“, bemerkte sie. Sie verstand aber auch, dass die Schüler der Südstadtschule dann in Gefahr wären. „Richtig ist, dass die SPD in Schwetzingen schon seit zehn Jahren das Thema Kreiselöffnung thematisiert“, betonte Jäger. Im Archiv der Schwetzinger Zeitung könne man finden, dass sich die SPD seit Jahren klar für die Öffnung ausgesprochen und eingesetzt hätte. Die Verkehrssituation sei laut Jäger heute eine andere. Jahrelang seien amerikanische Autokolonnen durch die Stadt gerollt und die B 535 wäre noch in Planung gewesen. „Die Amerikaner sind weg, die B 535 nimmt heute den gesamten Durchgangsverkehr auf.“ Da könne man über den innerstädtischen Verkehr und eine Öffnung des Kaufland-Kreisels reden.

Des Weiteren offenbare der Schulentwicklungsplan der Stadt klare Mängel, waren sich die Genossen einig. Die Umschreibung „qualifizierte Ganztagesbetreuung“ sei nicht im Sinne der SPD, sagte Norbert Theobald. „Mindestens zwei gebundene Ganztagsgrundschulen braucht die Stadt, um chancengerechte Bildung anbieten zu können.“ Wenn die Landesregierung keine Lehrer einstelle, müsse die Stadt das Angebot mit pädagogischen Fachkräften sicherstellen. „Die Fehler in der Bildungspolitik sollten nicht die Schwetzinger Eltern ausbaden“, forderte der Bildungsexperte. Eine Ganztagsbetreuung müsse, wie vom Land angeboten, kostenlos sein.

Der geplante Radschnellweg Schwetzingen-Heidelberg wird für sehr gut befunden. Die Trasse und die dafür notwendigen Baumaßnahmen kosten 12 Millionen Euro, die größtenteils vom Bund übernommen werden. „Da muss nur Geschwindigkeit in die Planung des Regierungspräsidiums, sonst erleben wir das nicht mehr“, forderte Wolfgang Netzer zum Abschluss. zg

