Feiern rund um den Kirchturm

Der jährliche Basar der katholischen Kirchengeimende St. Pankratius findet ab heute bis Montag, 2. Juli, statt. Ein großes Getränke- und teilweise neues Speisenangebot wartet auf hungrige und durstige Gäste. So übernimmt die KjG dieses Jahr die Küche im Josefshaus und bietet dort griechische Spezialitäten wie Schafskäse, Gyros, griechischen Bauernsalat oder Pommes an.

Starten wird der Basar bereits am heutigen Samstagabend mit einem Bandabend für Jugendliche und junggebliebene. Die KJG Schwetzingen präsentiert auf der Basar-Bühne Alex und Johannes Auer sowie die Band Twisted Spoons.

Das Basar-Programm Heute, Samstag: ab 18 Uhr Konzertabend der KJG mit Alex und Johannes Auer und Twisted Spoon. Sonntag: 11 Uhr Gottesdienst in der Kirche; 12 Uhr Jazzinitiative; 15 Uhr Kinderschminken; 15.30 Uhr Sängerbund cOHRwürmer; 15.50 Uhr Sängerbund-Jugendchor; 16.10 Uhr Sängerbund „d‘ accord“; 16.30 Uhr SchwetSingers; 17 Uhr SCG-Jugend- und -Juniorengarde; 18 Uhr Alive vocals; 18.30 Uhr Clogginggruppe Mixed Generations der Mannheim Mixers Montag: 18 Uhr Beginn; 18.30 Uhr MGV Liederkranz; 19 Uhr Geburtstagsgratulation Dompfarrer i. R. Wolfgang Gaber; 20 Uhr Musikverein Stadtkapelle. zg

Am morgigen Sonntag nach dem Gottesdienst um 11 Uhr findet der Jazz-Frühschoppen statt. Neben den saftigen Steaks und knackigen Bratwürsten ist auch am Sonntag die Küche mit den griechischen Spezialitäten voll besetzt. Der Sängerbund mit seinen verschiedenen Chören, die Schwetzinger Carneval-Gesellschaft sowie die Stepptanzgruppe gestalten das weitere Programm am Sonntag. Leckere Kuchen und Kaffee runden das Angebot am Nachmittag ab.