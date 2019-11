Feine Farbtupfer für einen bunten Winter

Spätestens wenn die Kinder ihre Drachen gen Himmel steigen lassen, es in der Küche nach einem leckeren Eintopf duftet und die Bäume ihre letzten bunten Blätter abwerfen, wissen wir, dass der Winter langsam den Herbst ablöst. Für die stetig kühler werdenden Tage ist wärmende Kleidung angesagt. Und was gibt es neben der Funktion Schöneres, als in der grauen Jahreszeit farbenfrohe Farbakzente zu setzen? Passend dazu gibt es jetzt neue Wintermode bei „lyksjø“ – dem skandinavischen Concept Store in der Heidelberger Straße 2 – der Marken „cream“, „KAFFE“ und „ZOEY“ sowie tolle Rabatte auf ausgewählte Herbstmode.

„Der Winter wird warm – die Farben für diese Saison sind wunderbar bunt. Ansprechende Rot- und Brauntöne, klare Blautöne und kräftiges Senfgelb definieren den Kleiderschrank. Dabei sind die Farben so harmonisch gewählt, dass diese sich auch im kommenden Frühling wunderbar weiter kombinieren lassen“, beschreibt Sabrina Kube, Inhaberin von „lyksjø“ das neueste Angebot. Die dänischen Labels überzeugen vor allem durch ihren ganz eigenen Stil. Bei der Marke „cream“ findet die modebewusste Frau eine Mischung aus femininen Stil in Kombination mit skandinavischem Design. „Das Repertoire des Labels wird durch warme und freundliche Töne definiert. Eines unserer Lieblingsoutfits, die grafische Bluse in Weiß-, Blau- und Brauntönen und die dazu korrespondierende braune Hose, ist so beliebt, dass wir es mehrfach nachbestellt haben. Das feine Muster auf der Hose und der besondere Schnitt machen eine besonders gute Figur“, erklärt Miriam Hohmann, Creative Director von „lyksjø“. Und Sabrina Kube ergänzt: „Das stimmt, ist doch den Skandinaviern vor allem wichtig, immer gut gestylt zu sein – und das den ganzen Tag über. Passend dazu haben wir interessante Angebotspakete geschnürt.“

lndividuelle Anpassung möglich

Als neue Marke im Bunde präsentiert sich die Mode des dänischen Labels „by basics“. Vor allem die Firmenphilosophie und die vielen wundervollen, natürlichen Farben haben die beiden Powerfrauen sofort begeistert. Die Pullover sind kombinationsstark und individuell durch ihre zeitlosen Schnitte und aus zu 100 Prozent OEKO-TEX zertifizierter Merinowolle gewebt, die aus Neuseeland und Australien stammt. Wertschätzung und Verantwortungsbewusstsein werden bei „by basics“ großgeschrieben und durch eine nachhaltige Produktion bestimmt. Die Mode wird nicht in großen Stückzahlen, sondern bedarfsgerecht in liebevoller Handarbeit in Dänemark produziert.

Merinowolle überzeugt durch ihre hervorragenden Eigenschaften, denn sie wirkt temperaturausgleichend und isoliert sehr gut – sowohl im Winter als auch im Sommer, zudem ist sie sehr atmungsaktiv. Sie ist geruchsneutral, antistatisch und durch die extrem dünne Faserstärke kratzt sie nicht und knittert kaum. Ein hoher Tragekomfort für die modebewusste Frau von heute – gemäß dem OEKO-TEX-Standard und im Bewusstsein von Slow Fashion. Das besondere Highlight: Alle ganz speziell gewebten beziehungsweise gekettelten Säume können auf individuelle Länge gekürzt werden. So kann sich jede Kundin ihr passendes Wunschmodell selbst kreieren.

Slow Fashion wird in Zeiten des Überflusses und der Massenproduktion ein immer wichtigeres Argument, guten Gewissens Hochwertiges einzukaufen. Die Philosophie von „by basic“ hat die beiden Macherinnen von „lyksjø“ überzeugt. „Die Produkte werden alle von Hand produziert – es gibt keinerlei Maschineneinsatz beim Zuschnitt. Und Slow Fashion bedeutet dann eben auch, dass ab der Bestellung vier Wochen für die Produktionszeit anfallen – ein Zeichen von Qualität und einen sorgfältigen Umgang mit Ressourcen. Zudem arbeitet das Label ,by basics‘ nur mit ausgewählten Bauern zusammen, die die Tiere fair und artgerecht behandeln“, erklärt Sabrina Kube. Ein Besuch in der Heidelberger Straße 2 in Schwetzingen lohnt sich also im doppelten Sinne. mh/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 13.11.2019