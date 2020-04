Feine Füllung aus Nüssen, Mandeln, Rosinen oder Mohn

Rezept: für 4 Nester;

Zubereitungszeit: etwa 120 Minuten (inklusive Geh- und Backzeit);

Zutaten: 500 g Mehl (Dinkel- oder Weizen), 400 ml Pflanzenmilch, 20 g frische Hefe, 150 g Rohrohrzucker, 75 g Margarine, 1 Prise Salz, etwas Zitronensaft, etwas Bittermandelaroma, 300 g gemahlene Haselnüsse oder Mandeln, 100 g gehackte Haselnüsse oder Mandeln, 1 TL Zimt, Mark einer Vanilleschote, 2 EL Kakao, Puderzucker für den Zuckerguss;

Zubereitung: Wir starten mit dem Hefeteig: Erwärme dazu 250 ml Pflanzenmilch und löse die Hefe darin auf. Fülle das Mehl in eine große Rührschüssel und gib das Hefegemisch, 75 g Rohrzucker, etwas Zitronensaft, eine Prise Salz, ein paar Tropfen Bittermandelaroma sowie die leicht erwärmte und zerlaufene Margarine hinzu. Knete alles zu einem homogenen Teig und lass diesen abgedeckt für etwa eine Stunde an einem warmen Ort gehen. Die Zeit können wir für die Zubereitung der Nester-Füllung nutzen. Vermenge dazu in einer Schüssel die Nüsse/Mandeln mit dem restlichen Zucker, Zimt, dem Mark einer Vanilleschote, dem Kakao sowie etwa 150 ml Pflanzenmilch. Wichtig ist, dass die Füllung geschmeidig ist. Wenn du magst, kannst du auch hier noch etwas Zitronensaft hinzufügen. Sobald die Gehzeit verstrichen ist, teilen wir den Teig in vier gleich große Teile. Diese jeweils mit dem Nudelholz rechteckig ausrollen. Anschließend je ein Viertel deiner Füllmasse auf den Teigen verteilen. Diese entlang der längeren Seite zu einer Rolle aufrollen. Als Nächstes schneiden wir mit einem Messer die einzelnen Teigrollen der Länge nach ein, so dass nur noch am oberen Ende etwa 3 Zentimeter des Teiges verbunden sind. Die beiden Stränge nun leicht aufklappen und anschließend miteinander verdrehen und zu einem Nest formen. Verschließe die Teigenden gut miteinander und setze die Nester auf mit Backpapier ausgelegte Backbleche. Diese abdecken und den Teig noch einmal für etwa eine Viertelstunde gehen lassen. Heize nun den Backofen auf 180 Grad Umluft vor und backe die Osternester für etwa 30 Minuten. Sie sollten schön braun sein, ehe du sie aus dem Ofen nimmst. Zum Schluss rühren wir aus etwas Puderzucker, Zitronensaft und Pflanzenmilch einen Zuckerguss an und verteilen diesen auf den ausgekühlten Nestern. vs Mehr Rezepte gibt es unter www.schuerzentraegerin.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 06.04.2020