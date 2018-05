Anzeige

Das französisch-schweizerische „Xasax“-Quartett mit Serge Bertocchi, Jean-Michel Goury, Pierre-Stéphane Meugé und Marcus Weiss gestaltete anschließend die harmonischen Linien der ersten fünf von den zehn Sätzen aus Leos Janáceks (1881 – 1928) Komposition „Auf verwachsenem Pfade“ mit feinsten Farben aus und ließ sie im Naturtheater, vor dem Apollotempel, ungehindert in die Lüfte entschweben. Schon vom Titel her schien das Stück wie geschaffen für ein Gartenkonzert, zumal auch Sätze mit „Ein verwehtes Blatt“ oder „Sie schwatzten wie die Schwalben“ überschrieben waren. Die vier Saxofonisten brachten in ihrem flexiblen, kommunikativen Zusammenspiel alle Register aufs Schönste zur Geltung, verwebten kindliche Daseinsfreude mit einem Hauch von Melancholie.

Picknickkörbe werden ausgepackt

Auf der anderen Seite des Tempels, auf der großen Terrasse mit schmiedeeisernen Gittern, in die stilisierte goldene Sonnen eingelassen sind, erklangen unkonventionell, mit einer inneren Stimmigkeit und Schönheit die „Sechs Bagatellen für Bläserquintett“ von György Ligeti (1923 – 2006) in einer Bearbeitung für das Saxofonquartett. Die Musik bewegte sich so frisch, so fröhlich voran, dass es eine Freude war, ihr zuzuhören.

Die exzellenten Musiker bewiesen ein ausgeprägtes Gespür für eine sprechende Interpretation neuer Musik. Auf ein Stück von großer Qualität und eigenem Zauber trafen die Zuhörer zum Schluss mit den subtil bearbeiteten „Drei Sonaten“ vom italienischen Komponisten Domenico Scarlatti (1685 – 1757). Das Quartett erzeugte eine Lautmalerei, die weit weg vom Konzertsaal in die Tiefe des Gartens führte. Da der Wettergott mitspielte, ließen sich im Anschluss an das Konzert viele Besucher auf dem Rasen oder an einer langen, extra dafür aufgestellten Tafel nieder, packten ihre mitgebrachten Picknickkörbe aus und gaben sich dem erstklassigen Gemeinschaftsvergnügen hin.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.05.2018