Feine Reime auf Oma und Opa

Der Sängerbund den Schwetzinger Senioren bereitet seit Jahrzehnten auch in den Ferien eine Freude mit einem unterhaltsamen Nachmittag im Freizeitgelände hinter dem Schlossgarten. Trotz Hitze und Gewitterandrohung fanden sich viele Senioren in den Zelten, auf der Terrasse und dem Blätterdach des großen Nussbaumes ein.

Das Kuchenbuffet war schon vor der Begrüßung geplündert und die fleißigen Helfer Michael Hardung, Jochen Stolpmann, Monika und Werner Helmling, Gerda Franz, Doris Ronellenfitsch und Renate Schnitzer alle Hände voll zu tun.

Oskar Hardung würdigte die älteren Bürger der Stadt gleich zum Auftakt mit munteren Reimen – „sie sind doch des Salz in der Suppe, denn ihr Erbe is de Junge net schnuppe. Der Opa hot a oft ä helfende Hand, Oma sorgt dass die Familie net außer Rand un Band. Sie konn a immer noch sehr gut koche un backe, un wenn se die ganz Familie eulade dut, sinn se all am lache. A helfe sie hinne un vorne in alle Veroune, denn nur mit de Junge, wärs ä monchesmol zum greune. Un net nur deshalb solld ma immer bedenke, vergesst net euch mit Liebe zu beschenke!“

Nach dem Geburtstagslied, von Renate Schnitzer mit Gitarre begleitet, begrüßten und gratulierten sich dann auch alle Senioren mit Gelächter gegenseitig. Auch waren wiederum einige „Neue“ gekommen die sich sichtlich in dem Garten unter den Freundeskreisler wohlfühlten.

Volkslieder angestimmt

Gesungen wurden viele Volkslieder, auch mit Texten aus eigener Feger von Oskar Hardung. „Nun ade du mein lieb Heimatland“, „Als wir jüngst in Regensburg waren“, „Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein“ und „Wohlauf in Gottes schöne Welt“ sorgten für gut gelüftete Lungen. Margot Doll hatte die „Summerliche Plogegeischder“ mitgebracht brachte sie zur Freude der Senioren vor. Helmut aus Ketsch gab mit schöner Stimme ein Seemannslied zum Besten, auch er wurde mit reichlich Applaus belohnt. „Ach was war des wieder bei eich heut Mittag so schäh“, meinten die Besucher, als sie nach dem Schlusslied den Heimweg antraten.

Der nächste Freundeskreis-Termin ist am 14. September auf Freizeitgelände hinter dem Schlossgarten ab 14.30 Uhr. oh

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.08.2018