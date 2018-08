Anzeige

Im Kulturzentrum genossen die Zuhörer eine erlesene Auswahl an klassischer Musik für Violine und Klavier. Die Meisterschüler der 14. Internationalen Sommerakademie Schwetzingen-Worms hatten zwei Wochen lang mit Prof. Joshua Epstein ihr Programm perfektioniert (wir berichteten). Teil des Kurses sind neben dem täglichen Üben und Unterricht auch begleitende Auftritte. Nicht alle Kursteilnehmer konnten am „Fireworks“-Konzert teilnehmen und mussten früher abreisen, was Prof. Joshua Epstein bedauerte.

Doch geknallt hat es mit den fünf Sternchen trotzdem: Los ging’s mit der erst 14-jährigen Eda Calisan aus der Türkei. Sie spielte ganz souverän den 3. Satz aus Antonín Dvocáks Sonatine G-Dur op. 100. Das Scherzo molto vivace verlangte viel Konzentration ab, die unentbehrlich für eine runde Interpretation ist. Für Prof. Epstein ist es essenziell, die richtige Einstellung beim Meisterkurs zu vermitteln. Es kommt nicht nur auf die technischen Tricks und die künstlerische Reife an, bei der engen Zusammenarbeit sieht er auch wie die Schüler und Studenten außerhalb des Unterrichts ihre Zeit aufteilen: „Jeder übt, solange er es nötig hat. Es gibt Leute, die viel üben, es gibt Leute, die weniger üben, aber sich trotzdem damit beschäftigen. Man muss nicht physisch aktiv sein – sollte man schon, aber nicht nur! Man muss sich geistig damit beschäftigen und dazu gehört auch üben ohne Instrument.“

Diese Einstellung scheint auch bei Camilla Maina angekommen zu sein. Die Studentin ist extra aus Italien angereist um beim Meister ihre Fähigkeiten zu verbessern und präsentierte ein sehr spätromantisches Werk von Max Bruch: den 1. Satz aus dem Violinkonzert Nr. 1 g-Moll. „Qualitativ ganz ordentlich“, lautete das Urteil vom pensionierten Tonmeister Dietmar Wolf aus Leonberg. Doch vollends überzeugt war er von der nächsten Künstlerin, Lisa Saterdag, der 21-jährigen Studentin bei Prof. Epstein, die eine ganze Sonate A-Dur von César Franck auf die Bühne brachte. „Der Schwierigkeitsgrad war enorm, sehr professionell gemacht und gutes Zusammenspiel mit dem Pianisten.“ Gerne hätte der anspruchsvolle Musikliebhaber im Voraus mehr über das Programm des Abends erfahren, bei dem zuvor lediglich die Komponisten ausgegeben wurden. Seit 2002 wird die Sommerakademie abwechselnd in Worms und Schwetzingen ausgerichtet. Jedes Mal ist das Engagement der Städte hoch. So auch dieses Mal: Für jeden weit gereisten Teilnehmer fand sich in Schwetzingen eine Gastfamilie, die das Talent zwei Wochen lang bei sich aufnahm.