Über Van Gogh (1853 bis 1890) ist eigentlich alles gesagt worden, unzählige Male wurde er rund um den Erdball gefeiert und gelobt. Wie soll man heute über das Werk des niederländischen Malers sprechen, um es neu erscheinen zu lassen?

Einmal mehr demonstrierte der Kunsthistoriker Professor Josef Walch, dass er es auf wunderbare Weise versteht, Bekanntes aus neuer Sicht zu präsentieren. Anhand von Bildern und Brieffragmenten evozierte er, gemeinsam mit Märchenerzählerin Samiya Bilgin, die innere Welt des Malers, in der die Kunst allgegenwärtig ist. Entsprechend groß war das Interesse, kein Platz im Vortragssaal des Palais Hirschs blieb leer, als Jessen Oestergaard, Vorsitzender der Künstlerinitiative Schwetzingen (KIS), die Besucher begrüßte. Anlass des Vortrags sind zwei große Ausstellungen, die zurzeit über Van Gogh zu sehen sind: „Making van Gogh – Geschichte einer deutschen Liebe“ im Städel-Museum Frankfurt, und „Van Gogh – Stillleben“ im Museum Barberini Potsdam, informierte Walch.

Der Abend stand unter dem Motto „Vincent by Vincent“, denn Van Gogh hat nicht nur genial gemalt, sondern auch über 1000 Briefe geschrieben. Diese „Fenster zur Seele“ sind bedeutend, betonte Walch, viele Schriftsteller halten sie für große Weltliteratur wie Charles Bukowski zum Beispiel, der sie „Stil von höchster Reinheit, ein großes literarisches Testament, ein wortgewandtes Bekenntnis“ lobte. 1873 fing Van Gogh an, sie zu schreiben, und sie waren fast alle an seinen Bruder Theo gerichtet. Dass sie erhalten blieben, ist seiner Schwägerin Johanna zu verdanken, die sie gesichert und veröffentlicht hat. „Faszinierend an diesen Briefen ist vor allem, dass sie oft von Bildern sprechen, bevor sie gemalt waren“, erläuterte Walch. Doch nicht nur zahlreiche Briefe gibt es, sondern auch 40 Filme, die über Van Gogh gedreht wurden, „über diesen Ausnahmekünstler, der seiner Zeit weit voraus war. Zu Lebzeiten hat er nur ein einziges Bild verkauft“.

Ausschnitte, die Walch aus diesem Film zeigte, ließen die Besucher über die Tiefe von Van Gogh Gedankenwelt staunen. Der erste war verbunden mit einem Text als Intro, den Samiya Bilgin vorlas: „Ich möchte einfach dazugehören, mit Ihnen zusammensitzen und trinken und über alles mögliche reden, ich fände es schön, wenn mir jemand Tabak anböte und ein Glas Wein ...“, Text, der auf seine Einsamkeit und Verzweiflung anspielt.

In der Anstalt gemalt

Das berühmte Gemälde „Sternennacht“ hat er schon in der Anstalt gemalt. Nach Walchs Meinung sind die bedeutendsten Bilder jene, die spät entstanden sind wie das berühmte „Weizenfeld mit Raben“. Wenige Tage nach der Entstehung erlag Van Gogh bei einem Spaziergang seinen Schussverletzungen.

Ob es ein Unfall oder Selbstmord war, ist bis heute nicht geklärt, so Walch. Zu diesem Bild gibt es auch Gedichte wie jenes von Anna Pogonowska von 1953 oder das von Paul Celan aus dem Jahr 1956, die Samiya Bilgin vorlas. her

