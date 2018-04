„Fer umme“ zur Premiere

Anzeige

„Nabelschnüre“ lautet der Titel einer Komödie von Michael McKeever, die am Samstag, 14. April, 20 Uhr, im Theater am Puls ihre Premiere feiert (wir berichteten). In sechs kurzen Stücken hat Joerg Steve Mohr Geschichten über Mütter inszeniert, die zum Lachen anregen.

Autor McKeever räumt in den Geschichten auf mit alten, abgetragenen Klischees von Mutterschaft und entwirft in dieser Sammlung von Szenen neue überraschende Bilder von Müttern und ihren Kindern – skurril und berührend, witzig und klug. Es spielen Peter Englert, Michael Hecht, Susan Horn, Lisa Pellegrinon und Susanne von Grumbkow. zg