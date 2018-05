Anzeige

Bei einer umfassenden Führung durchs Sendehaus zeigt Martina Guse den riesigen Fundus, in dem unzählige Requisiten auf ihren Einsatz warten. Die Seminarkursschüler können auch die hauseigenen Werkstätten besichtigen, die Schreinerei, den Malsaal und den Raum, in dem Bühnenplastiken aus Styropor gefertigt werden. Was hier hergestellt wird, ist zwar „Fake“ wie vieles in der Illusionswelt der Filmemacher, aber „vom Feinsten“. So der grünen Kachelofen aus „Die Fallers“, der aus Sperrholz gefertigt ist.

Bei der zweieinhalbstündigen Besichtigung gewinnen die Schüler einen wertvollen Einblick in die Welt der Fernsehmacher. Auch im Hinblick auf die Diskussion um die GEZ-Gebühren, macht der Blick hinter die Kulissen deutlich, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sich um einen hohen Qualitätsstandard bemühen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 30.05.2018