Fernwärme abgestellt

Hier wird aufgegraben und nach dem Schaden gesucht. © Zelt

Schwetzingen/Oftersheim.Bei Bauarbeiten an der Bahnhofsanlage wurde gestern eine Fernwärmeleitung beschädigt. Das meldeten die Stadtwerke Schwetzingen.

Für die Reparaturarbeiten musste die Wärmeversorgung eingestellt werden, so dass große Teile der Schwetzinger Innenstadt und dem Schälzig sowie Haushalte im Nordwesten von Oftersheim am Nachmittag nicht mit Fernwärme versorgt werden konnten. Die Reparatur ging zügig voran, so dann bis zirka 16 Uhr die Versorgung wieder stand. kaba

