Fest im Sattel für die Jugendarbeit

Anzeige

Auch in den Ferien unterwegs

Die Herzdamen, von denen die Leiterin der Tourist-Information Christiane Drechsler und die städtische Pressereferentin Andrea Baisch anwesend waren, dazu gehören noch Gundula Sprenger, Maria Teubner, Gudrun Weinmann und Anne-Marie Ludwig, hatten unter dem Motto „Schwetzingen zeigt Herz“ zum Jubiläumsjahr 2016 rund 11500 Euro gesammelt, die sie vor allem für Kinder und Jugendliche verteilen konnten (wir berichteten). Andrea Kroll und Joshua Baumgart kümmern sich um Jugendliche mit all ihren Belangen und Anregungen, auch um diejenigen, die nicht ins Jugendzentrum „Go in“ oder ins Jugendhaus im Hirschacker kommen. Die beiden sind zu unterschiedlichen Zeiten im Stadtgebiet unterwegs, meistens aber am Abend.

Während der Sommerferien im August und September taucht das Radler-Duo auch freitags und samstags von 20 Uhr bis Mitternacht an den von Jugendlichen gut frequentierten Stellen auf. Darüber hinaus gibt es seit Mai die wöchentlichen Outdoor-Sprechstunden. Immer donnerstags zwischen 16.30 und 17.30 Uhr stehen Kroll und Baumgart an einem festen Ort „für große, kleine, ältere und jüngere Menschen, die uns etwas mitteilen möchten“, zur Verfügung: Am 23. August am Spielplatz am Marktplatz im Hirschacker, am 30. August am Spielplatz im Sudetenring, am 6. September vor dem Lutherhaus und am 13. September auf dem Alla-hopp-Gelände. Danach wiederholt sich der Turnus bis zum 25. Oktober. vw

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.08.2018